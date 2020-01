La playlist de l’émission :

Tchakø – Be With Yøu

Boreal – Acaena

ShyGirl – Uckers

Jaye – Tomorrow

Biig Piig – Sunny

Ninety’s Story – motorway

Chinatown Slalom – Who Wants To Be A Millionaire?

Tenders Tones – strangers from ultra

Greentea Peng – Sane

Choses sauvages – Apophis

TSHA – Me You

James Massiah – Natural Born Killers (Ride for Me)

Wooze – Cousin Paul From Paddington

Kitten Claws – E>Y>E>S

Working Men’s Club – Teeth