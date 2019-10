Playlist de l’émission :

Battles – IZM (Featuring Shabazz Palaces)

Battles – Titanium 2 Step (Featuring Sal Principato)

Teebs – Studie (Feat Panda Bear)

Teebs – Daughter Callin’ (feat. Pink Siifu)

Hana Vu – At The Party

Hana Vu – Actress

Black Marble – Limitations

Black Marble – A Great Design

Juno Francis – So High

Celeno – Voyage (feat. Louve)

De Rien – Cali

Boreal – Acaena

Toh Imago – Nord Noir