La playlist de l’émission :

Jacques Greene – Night Service

Jacques Greene – For Love

Stephen Mallinder – Working (You Are)

Stephen Mallinder – It’s Not Me

Rhi – The tempter

Rhi – Mesmerized

Allah-Las – Polar Onion

Allah-Las – Keeping Dry

Kid Loco – Unfair Game (Feat. Olga Kouklaki)

Kid Loco – No Tether (Feat. Thomas Richet)