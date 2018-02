La playlist de l’émission :

47Soul – mo light

47Soul – locked up shop

Born Ruffians – Forget Me

Born Ruffians – Side Tracked

Loma – Relay Runner

Loma – Black Widow

Mint Field – Para Gali

Mint Field – Quiero Otoño de Nuevo

Lucien & The Kimono Orchestra – Fresh Start feat Milo McBride

Garden City Movement – foreign affair

Peggy Gou – It Makes You Forget (Itgehane)

Akkan – bananat