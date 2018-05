La playlist de l’émission :

Alexis Taylor – Suspicious of Me

Alexis Taylor – Beautiful Thing

Jack Stauber – Beird

Jack Stauber – Leopard

Beach House – Black Car21

Beach House – Lemon Glow

FAN – Isn’t Love

FAN – Velour

Louise Roam – Vera Rubin’s Journey

Angl – bleu

Nickodemus – Do You Do You (feat. Carol C & The Spy from Cairo)

Kandiafa – Nyonton (St Germain Remix)