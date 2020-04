La playlist de l’émission :

Wajatta – Renegades

Wajatta – Don’t Let Get You Down

Sotomayor – Nunca es tarde

Sotomayor – Sin Control

Wrangler – A situation

Wrangler – Mess

Cerrone – The Impact

Cerrone – Resolution

Hundreds – body of water

Foxylight – second sun

The Chocolatines – rêve d’un jour