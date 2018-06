La playlist de l’émission :

Beach Skulls – Walk Into the Temple

Beach Skulls – That’s Not Me

Lump – Hand Hold Hero

Lump – Curse of The Contemporary

Shy Layers – Gateway

Shy Layers – No Road

Âme – Gerne

Âme – Blind Eye feat.Planningtorock

Maestro – harmony

Maestro – mountains of madness

Leon Vynehall – enveloppes chapter VI