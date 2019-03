La playlist de l’émission :

Sleaford Mods – Kebab spider

Sleaford Mods – Discourse

Benny Sings – Not Enough

Benny Sings – Softly (Tokyo)

Weval – The weight

Weval – Heaven Listen

Ralph TV – movements

The Golden Filter – restraint

Jennifer Touch – chemistry

Jaz Clemente – sacalacalaca

Agop – sogh

Montevideo – harry

Esteban van der Guy – ordinary fight

Bajram Bili – fluttering