La playlist de l’émission :

Fever Ray – IDK about you

Fever Ray – To The Moon And Back

Daniele Luppi / Parquet Courts – Talisa

Daniele Luppi / Parquet Courts – Pretty Prizes

John Maus – Teenage Witch

John Maus – Pets

Circuit des Yeux – Brainshift

Circuit des Yeux – Black Fly

Ambrose – Romance

La Mverte – the inner out

Bloum – salvador

Amar – 100080