La playlist de l’émission :

STRFKR – shotgun

STRFKR – amiee

Hyetal – Youth & Power

Hyetal – Devils

Jitwam – Somethingtochewon

Jitwam – The Love

Dhamma – I saw the light

Hector Gachan – untilted’91

BRNS – forest

Folamour – devoted to U

Saint DX – regrets

Rone – wave (feat. Noga Erez)