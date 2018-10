La playlist de l’émission :

Sleaford Mods – Bang Someone Out

Sleaford Mods – Stick in A Five And Go

Beak> – Brean Down

Beak> – Harvester

Léonie Pernet – Butterfly

Léonie Pernet – Auaati

Lonnie Holley – How Far is Spaced Out

Lonnie Holley – I Woke Up in a Fucked Up America

2nd blood – turn it back

Sam O.B. – fireflye (che remix)

Zimmer – Landing

Jos and Eli – tanzania