November Cuts // 27.10.20

Un peu de bonne musique pour vous réchauffer le coeur… On en a bien besoin en ce moment!

A noter dans cette émission , le nouvel album du compadre contrebassiste cubain basé à Paris Damian Nueva « ORISUN », du jazz anglais bien métissé avec Joe Armon Jones et Ezra Collective, Jerry Paper qui nous sort un bel album chez Stones Throw… Et toujours plein de bon rap avec aussi des remixs de classiques US par les français Kyo Itachi et Azaia.

Tracklist :

Joey Purp – Godbody part 2 feat RZA / Hallelujah

Black Thought – Good morning feat Pusha T, Swizz Beatz, Killer Mike / State Prisoner / Thought vs Everybody

YOD & Tha God Fahim feat Left Lane Didon – Brrt Simpson

Altered Channel – Flamboyant (Kyo Itachi remix) / Nothing Lesser (Azaia remix)

Tuamie & Quadry – Johnson Family Vacation / Lemon Pepper Hot

Wordburglar – From Earth / Space Defense Team

Theory Hazit – Lesson in Power

Jerry Paper – Quicksand / Memorial Highway / The Imposter

Ezra Collective – Space si the place / What am I to do feat Loyle Carner

Joe Armon Jones – Icy Roads / The Leo and Aquarius feat Jehst / You didn’t care feat Nubya Garcia

Damian Nueva – paciencia / ORISUN

Admas – Bahta’s Highlife / Samba Shegitu