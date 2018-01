Norma, Confessions d’un sex-symbol

« J’ai besoin de la séduction pour exister, j’ai toujours besoin qu’on m’aime, j’aime être le centre de l’attention, j’aime qu’on me fasse des compliments, j’aime tout ça. »

Cette semaine, on croise la fiction et la légende, le réel et les langues. Le micro se mue en un miroir mouvant de la mémoire, saisissant le reflet immortel d’une femme à la sensualité symbole, que rien n’a jamais pu délivrer des tortures de l’âme.

Un portrait réalisé par Marine Beccarelli

Première diffusion lors d’une semaine spéciale le mardi 5 décembre 2017 à 18h00 sur Radio Campus Paris 93.9FM