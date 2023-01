NÉO-ÉMEUTIÈRES – Hors série : Table Ronde @ Les Aventurier·e·s // 23.12.22

Inspiré par le More Women On Stage Festival, le festival des Aventurier·e·s de Fontenay-sous-Bois réunissait, le temps d’une table ronde, cinq professionnelles de l’industrie musicale pour parler des enjeux de parité.

Néo-Émeutières a eu l’occasion d’être là pour prendre la parole et capter cette rencontre.

Avec :

Sophie Gastine, directrice de l’association fontenaysienne Musiques au comptoir,

Édith Seguier, batteuse des groupes Grandma’s Ashes et Heu,

Marion Jolivet, membre de l’association More Women On Stage,

Marie Ponthieux, chargée de la communication du secteur professionnel et animatrice territoriale Essonne du Réseau des musiques émergentes en Île-de-France,

et Faustine Moulin, journaliste et programmatrice radio pour Néo-Émeutières et Radio Campus Paris

Table ronde menée par Elsa Girard

Référence musicale : Daddy Issues – Grandma’s Ashes

© Néo-Émeutières – Festival Les Aventurier·e·s

NÉO-ÉMEUTIÈRES SUR INSTAGRAM