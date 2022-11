Épisode hors-série pour Néo-Émeutières !

Faustine est allée à la rencontre d’Elsa Girard et Chiarra Afambo, en charge de la 18ème édition du festival Les Aventurier·e·s de Fontenay-sous-Bois. Une discussion autour de la revendication « More Women On Stage » de l’événement et des choix de programmation paritaire.

Référence musicale : Labrador – Ottis Cœur

