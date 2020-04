Naufrage à Waikiki saison 02, vol.1 // 22.02.2020

Une émission riches en bananes. Nous voilà de retour avec des débats plus musclés, la qualité est ici constante, ça vous le savez, vous en pleurez même la nuit, desfois.



Tracklist :

01/ Blue Mitchell – « Dorado » (1973, un grand titre de funk jazz du vrai groove du ghetto à la trompette)

02/ JESSICA9.3. – « French Bashing » (Le Nirvana du 93, tout simplement…)

03/ David Simon – « Transistor » (du FRENCH BOOGIE, Dieu que ce nom est drôle à écrire comme à prononcer. Bref, du vrai son des années 80)

04/ Boom Boom Satellites feat. Chuck D – « Your reality is a fantasy and your fantasy is killing me » (Doit-on préciser que le titre a été écrit par Chuck D de Public Enemy ??!)

DEBAT : LA PLANCHE ET LA VAGUE, thème du jour : CHAT OU CHIEN ?

05/ The Chi-Lites – « You and Me Tonight » (La chanson des PLAYERS ou bien la chanson des harceleurs sexuels qui vont en prison. Au choix. On vous prévient, la frontière est mince…)

06/ Jorge Ben – « Mocha » (De la vraie chill tropicale, oui de la bossa les amis. Et un vrai titre de player, pour le coup)