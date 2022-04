Naufrage à Waikiki s03e10 // 04.2022

Naufrage à Waikiki, c’est la musicale foutraque et exotique, un format long de Radio Campus Paris animée par Andy & Le Plagiste, enregistrée en direct d’une plage sur une île échouée. Ça, c’est pour le concept.

Durant nos divagations et discussion, vous retrouverez 2 séquences intellectuelles phares :

– La Météo des plages, tout en rimes, qui est valable du Canal St Martin à L.A. toute l’année ! On en dit pas plus…

– Le débat, qui oppose généralement des sujets de société clivants et géopolitiques…

PLAYLIST :

« Les diplomes »en 1966- Reprise de Simon and Garfunkel avant d’aller au goulag

Butter Bullets – L’heure de l’heure

La Meteo des Plages encore dans le nouveau climat parisien

Luna Sea – Aptitude Test

Love and Rockets – Youth

Le debat : GALET ou SABLE ?!

Nicki Minaj – Barbie Tingz

Prince – Play in the Sunshine