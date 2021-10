Naufrage à Waikiki s03e05 // 23.10.21

Naufrage à Waikiki, c’est la musicale foutraque et exotique, un format long de Radio Campus Paris animée par Andy & Le Plagiste, enregistrée en direct d’une plage sur une île échouée. Ça, c’est pour le concept.

Durant nos divagations et discussion, vous retrouverez 2 séquences intellectuelles phares :

– La Météo des plages, tout en rimes, qui est valable du Canal St Martin à L.A. toute l’année ! On en dit pas plus…

– Le débat, qui oppose généralement des sujets de société clivants et géopolitiques…