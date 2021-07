Naufrage à Waikiki [GRILLE D’ÉTÉ] s03e01 // 03.07.2021

On est pas MORTS ! Dommage, hein ?! Naufrage à Waikiki, c’est la musicale format long de Radio Campus Paris animée par Andy & Le Plagiste, enregistrée en direct d’une plage sur une île échouée. Ça, c’est pour le concept !

Après une année 2019 plutôt calmos et un 2020 où l’épidémie de covid-19 a brouillé nos ondes, ça y est, grâce au vaccin on a retrouvé la 5G et on peut enfin émettre à nouveau du milieu du Pacifique !!

On a revu le programme de l’émission pour vous fournir plus de WTF, plus de rigolade, et que vous vous sentiez à la fois navrés de nous écouter tout en constatant que l’exigence intellectuelle surpasse la moyenne, quand même.

AU PROGRAMME POUR CET ÉTÉ CALIENTE : 6/7 titres par émission. Outre des titres choisis librement, des titres tropicaux (du Japon, et d’Amérique du Sud), une reprise aussi, généralement WTF et inattendue.

Et 2 séquences intellectuelles phares :

– La Météo des plages, tout en rimes, qui est valable du Canal St Martin à L.A. toute l’année ! On en dit pas plus…

– Le débat, qui oppose généralement des sujets de société clivants et géopolitiques…

conducteur approximatif pour savoir ce qui vous attend pendant cette heure toujours enregistrée en une seule prise :

1 reprise

1 titre

La météo

1 titre japonais

1 titre

Le débat

1 titre tropical

1 titre de goodbye !

Pour la grille d’été, on vous retrouve avec bonheur 1 samedi sur 2, le samedi de 19 à 20h sur le 93.9 à Paris et sur les internets !