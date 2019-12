Naufrage à Waikiki #02 // 10.2019

Les vagues continuent de ramener des débris, et voici dans leur sillage enfin la première pelletée d’épisodes enfin disponibles en réécoute !

Pour ce deuxième opus, on vous donne tout de suite la tracklist car vous allez avoir du mal à suivre si vous avez le mal de mer…

Drugdealer – « Sea of Nothing » (c’était en 2016 dans un océan de drogues)

Suicidal Tendencies – « You Can’t Bring Me Down » (les nineties)

Ty Segall – « Taste » (un titre de rock sans guitare)

KISS – « Psycho Circus » (le come back de KISS quand ils sont revenus il y a 21 ans…)

Matoko Matsushita – « Carnaval »

SEQUENCE DEBAT « La planche et la vague » – Thème : RENAULT ou RENAUD ?

Lizzy – « Juice » (Un titre de 2019 qui sonne comme de 1987)

Jessie Ware – « Running » (smooth)

Voilà, même quand ça arrive à l’arrache, c’est que du bon, c’est normal, c’est Andy & Le Plagiste en squat à Waikiki.