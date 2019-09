Naufrage à Waikiki #01 // 21.09.2019

L’aventure continue !!!

Ça y est, la rentrée arrive, et vous pleurez à l’idée que le Tropical Club puisse continuer à s’échouer comme l’année dernière… Eh bien, bonne nouvelle les amis, cette fois-ci, c’est non seulement un retour MAIS, un retour en fanfare avec des morts du sang et du new full branding, puisqu’on vous propose de rentrer, avant même notre rentrée officielle sur les ondes.

Et on est de retour avec encore plus de choses intéressantes à dire que vous ne pouvez l’imaginer ! Enfin, en gros.

De retour, oui, mais l’équipe a perdu un membre : George, notre cher George, a disparu au 48ème rugissant sur notre pédalo. Heureusement, comme vous le savez maintenant, Andy & Le Plagiste sont désormais en train de bricoler un émetteur, après s’être échoués sur la plage d’Honolulu…On commence donc la saison avec un passage de flambeau inaugurant ces millions d’émissions à venir, avec les chroniques dont vous allez désormais vous délecter, et comme vous l’attendiez, du BON SON, commençant comme il le faut, par un reminder important : Brian, oui Brian Wilson, veille sur nous. Et sur vous.

Et comme d’habitude, c’est La Plagiste qui est aux manettes de Photoshop pour notre plus grand bonheur.

(C’est la première hein, on se dérouille…)

Playlist