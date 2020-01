Mythologies : UK Garage // 09.01.20

Mythologies épisode 8 : UK Garage, une house anglaise breakée aux rythmiques complexes et électriques.

La UK Garage est une musique électronique anglaise avec beaucoup d’influences, notamment la garage house et le breakbeat. On considère généralement que son âge d’or était les années 90 mais la version qui existe aujourd’hui continue de repousser les limites de la musique de club. C’est une musique qu’on entend peu dans les clubs parisiens alors que c’est exactement ce dont on aurait besoin pour revitaliser les djsets de house et de techno qui dominent la scène, c’est pour cela que Gaspar propose aujourd’hui un heure de UK Garage.