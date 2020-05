Mythologies épisode 17 : Soundcloud Rap, la dernière vague du rap US

Depuis un peu plus de trois ans, le rap US est entré dans une nouvelle phase. De nombreux rappeurs ont émergé sur SoundCloud avec un style emo/expérimental qui s’apparente au mumble rap. Dans la première partie de ce mix, on explore une facette brutale de ce style, avec un son saturé et l’influence de la scène d’Atlanta, puis on évolue vers un côté plus emo, un peu dépressif, et noyé dans du lean et du Xanax.