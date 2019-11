Mythologies épisode 4 : PC Music, pop bubblegum expérimentale et vocals pitch-shiftés .

Focus sur PC Music, label londonien fondé en 2013. Surtout des morceaux sortis sur ce label, mais aussi quelques uns dans lesquels on perçoit l’influence extérieur que le label a eu et continue d’avoir, sur la pop autant que sur des musiques plus expérimentales.