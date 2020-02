Mythologies épisode 11 : Minimal Breakcore, un trip à 200 bpm qui liquéfie le cerveau.

Le breakcore s’apparente à la jungle, au dubstep et au breakbeat mais avec des tempos encore plus élevés, un structure rythmique complexe, parfois presque chaotique et des sonorités brutales et saturées. Ici, c’est une version minimaliste de ce breakcore qui est proposée. On garde le tempo élevé et les rythmes complexe mais on va sur des textures plus simples pour une ambiance plus cérébrale que festive.