Mythologies épisode 39 : Mákina, l’eurodance ibérique.

La Mákina c’est un peu la branche espagnole de l’eurodance, on va donc retrouver les synthés entêtants et les vocals naïf, mais tout ça coloré par des rythmiques rapides, autour de 160 bpm, qui font penser au gabber, et des envolées pop mélodieuses. Voici la Mákina.