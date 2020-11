Mythologies épisode 30 : Liquid Funk, une Drum n Bass pop et dançante.

Ce soir, on va flotter dans un liquide, celui de la liquid funk. La liquide funk est une excroissance de la drum n bass, on va donc retrouver le breakbeat à 175bpm comme colonne vertébrale, auquel vont venir s’ajouter des nappes mélodiques et meme, plus tard dans le set, un côté dance et des sonorités qui rappellent le dubstep.