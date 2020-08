Mythologies épisode 24 : Latin Tribal House, métissage musical caliente.

Depuis plusieurs décennies, le métissage entre l’Amérique Latine et l’Amérique du nord produit une house aux accents colorés. Pianos, trompettes et vocals en espagnol se mélangent aux rythmes plus clubs des USA pour produire la Latin Tribal House. Voici une heure de demie de chaleur pour finir l’été sur une ambiance Caïpirinha-Gin Tonic.