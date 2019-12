Mythologies épisode 6 : Ibiza 2000, l’EDM des années 2000 avec leurs rythmes sans concession et leurs mélodies naïves.

Dans les années 2000, on entendait sur M6 musique l’électro populaire de l’époque. Gaspar nous propose d’écouter cette musique dance, caractérisée par des vocals simplistes et passionnels, par des riffs de synthés entêtants et des batteries tech house, dans ce set madeleine de proust. Retour sur une décennie d’EDM.