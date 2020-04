Mythologies épisode 14 : Goutte d’eau et lit qui grince, deux samples caractéristiques du Jersey Club.

Le mix de ce soir est basé sur deux samples, le son d’une goutte d’eau qui tombe, et le bruit d’un lit qui grince. On trouve ces deux samples dans le Jersey Club, lui même issu de la Miami Bass et du Baltimore Club. Accrochez vous pour une heure de RnB remixée en Breakbeat saccadé.