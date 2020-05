Mythologies : Gabber // 28.05.20

Mythologies épisode 18 : Gabber, une techno hardcore venu des Pays Bas.

Le Gabber est une forme de techno entre le hard style et le jump style, caractérisée par des kicks ultra saturés et des tempos entre 140 et 200 bpm. Dans ce mix, des classiques venu des origines du Gabber, les années 80 aux Pays-Bas, mais surtout un focus sur une vague de Gabber français moderne, représenté par des collectifs tels que Casual Gabber ou Belgian Legacy, pour un mix qui prend au tripes et martèle les oreilles.