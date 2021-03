Mythologies épisode 38 : Deep House de Petit Club, la house que j’ai hâte de retrouver.

Voici un mix d’une heure de house, deep et minimale. Les morceaux que j’ai sélectionné sont récents, ils sont tous sorti en 2021, et ensemble ils me rappellent les petits clubs et les djs talentueux qui les animent, et qu’on a tous hâte de retrouver.