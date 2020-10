Mythologies épisode 28 : Ambient, nappes vaporeuses et sommeil profond.

Ce soir on se prélasse dans un mix de musique dite ambiante. L’ambiante, nommée ainsi par l’inévitable Brian Eno, doit être selon lui facile à ignorer. Les tonalités, les textures et bruits s’y émancipent de la composition, des mélodies et des notes. Je vous propose ce soir de fermer les yeux, et de vous laisser bercer, par la musique ambiante.