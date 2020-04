Mythologies épisode 15 : Acid Techno, saw waves et riff corrosif.

Acid Techno, une techno caractérisé par un son de synthé particulier, dont l’onde prendre la forme de dent de scie pour un résultat corrosif et légèrement saturé. On plonge lentement dans le bain d’acide, en commençant par des sonorité doucement minimale pour évoluer vers des distorsions de plus en plus brutales.