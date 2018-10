Musiques Re Belles c’est reparti 08.10.18

Musiques Re Belles c’est reparti pour la deuxième année consécutive. La seconde édition du festival aura lieu entre les 18 et 20 octobre à Montreuil au théâtre Berthelot. Comme l’an dernier des figures historiques du jazz français croiseront la route de musiciens plus récents: Bruno Tocane, Jacques Coursil, Daunik Lazro, Sylvain Kassap etc. Nous sommes à nouveau partenaires et pour l’occasion nous recevons la musicienne Emmanuelle Parrenin et Théo Jarrier co organisateur du festival pour évoquer la programmation de cette année et se souvenir de l’édition de l’an dernier.