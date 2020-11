MUSIQUES HYBRIDES : LE KOMPA // 26.11.20

MUSIQUES HYBRIDES

#3

Vous l’avez, pour sûr, déjà entendu au moins une fois sans pouvoir l’identifier… Souvent désigné, à tort, comme étant du zouk, le kompa est un style de musique né en Haïti. Ce pays situé dans les Grandes Antilles au carrefour de la caraïbe hispanophone et francophone.

Nemours Jean-Baptiste et Wébert Sicot sont deux saxophonistes haïtiens. Au départ acolytes, ils deviennent ensuite adversaires jouant sur la rivalité de leurs deux groupes pour attirer un public de « fanatiks »* de plus en plus nombreux. Retenez ces deux noms, car c’est par eux que le kompa naît, se développe et se diffuse à partir du milieu des années 50.

Pour cet épisode, c’est avec l’historien, réalisateur et documentariste Frantz Voltaire que nous sommes. En 2008, il réalise le documentaire « Soti méreng, rivé nan kompa dirék », un documentaire qui retrace l’histoire de la musique haïtienne. Konpa dirék, cadence rempa… Avec lui, nous verrons les éléments qui permettent au kompa de voir le jour en Haïti.

Ancré dans la culture musicale et le patrimoine haïtiens, le kompa s’est répandu par la biais de sa diaspora permettant de le faire vivre et évoluer jusqu’à aujourd’hui. Laissant des souvenirs, et permettant aux générations suivantes de continuer à l’écouter, c’est le cas de la rappeuse parisienne Pearly d’ascendance haïtienne qui clôture cet épisode en évoquant pour nous sa relation au kompa.

PLAYLIST

Dans l'ordre de diffusion

Vacilando, Angel Viloria y su conjunto Tipico Cibaeno, (Ansonia)

El Maestro Issa El Saieh et son orchestre avec Guy Durosier (Mini Records, 1950′)

Haïti

Choucoune

Orchestre Nemours Jean Baptiste

avec l’Ensemble aux Calebasses : Piti Piti Kalebas, 1958

avec le Super Ensemble Nemours Jean Baptiste : Immortel Compas, 1965

Carnaval Cadence Rempa (version live), Ensemble Wébert Sicot, 1962

Cé La Vie, Les difficiles de Pétion Ville ( Haïti Records, 1970)

New York City, Tabou Combo (Carbaza, 1975)

Moin Domi Dérho, Super Combo (Super Combo Mait’a Mannioc, Debs, 1975)

La Pomme, Joé Dwèt Filé (WV, 2016)

C’est comme ça, Naza feat Keblack (Gros bébé, Capricarolesque, 2020)

Pour avoir davantage de ressources sur Frantz Voltaire et le CIDIHCA (https://www.cidihca.com)

*des fans