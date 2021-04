MUSIQUES HYBRIDES : LA SOCA // 22.04.2021

MUSIQUES HYBRIDES

#6

On poursuit le chemin des musiques hybrides du bassin caribéen. Et dans la suite logique après avoir parlé du kompa et du cadence-lypso, c’est la soca qui s’invite dans notre émission. Définie comme étant « l’âme du calypso », cette musique originaire de Port of Spain (la capitale de Trinidad et Tobago) se répand dans toute la caraïbe et va rythmer les périodes de carnaval.

TRACKLIST :

dans l'ordre de diffusion

Harry Belafonte (produit par Lord Kitchener) – Jump In the Line (1961, RCA)

Lord Shorty – Soca Fever (in Soca Explosion, 1978, Charlie’s Records)

Lord Shorty – Indrani (1973)

Blue Boy – Pan in The Air (in Superman, 1983 Charlie’s Records)

Mighty Shadow – Without Love (in Sweet sweet Dreams, réédition 2016 par Analog Africa – originale 1984)

Machel Montano – Mocking Meh (in Xtatik, 1999, VP Records)

Admiral T feat Square One – Move Together (in Mozaik Kreyol, 2003, Don’s Music/AZ)

Alison Hinds – Soca in Meh Body

Une émission présentée et réalisée par Mylène Mauricrace