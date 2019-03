Museum side : Vilhelm Hammershoi & Thomas Houseago // 31.03.19

Ce dimanche, on part au Danemark et à Los Angeles pour ouvrir le printemps. En première partie, direction le musée Jacquemart-André. Jean-Loup Champion, historien de l’art et commissaire de la nouvelle exposition Hammershoi, le maître de la peinture danoise présentée jusqu’au 22 juillet, nous dit tout sur ce Vermeer du XXe siècle. En deuxième partie, je vous parlais de Los Angeles parce que l’on va découvrir l’oeuvre d’un sculpteur né à Leeds en 1972 qui travaille dans un immense atelier en Californie. L’exposition Thomas Houseago, Almost Human présentée jusqu’au 14 juillet au musée d’art moderne de la ville de Paris propose une plongée dans l’oeuvre de cet artiste, entre démons et anges.

On l’appelle parfois le Vermeer du XXe siècle. La dernière fois qu’il a été exposé en France, révélant la merveille de ses petits intérieurs, c’était en 1997 au musée d’Orsay. Qui détient d’ailleurs deux très beaux tableaux. Je parle de Vilhelm Hammershoi, un peintre danois né à Copenhague en 1864 et mort trop tôt en 1916 à l’âge de 52 ans des suites d’un cancer de la gorge. Encore très connu dans les pays nordiques, il est complètement tombé dans l’oubli en France. Très injustement parce que ses œuvres sont d’une beauté et d’une modernité stupéfiantes. Une quarantaine d’œuvres récupérées en Suède principalement et dans des collections privées, les musées danois ayant été quelque peu réticents à prêter certains de leurs chefs d’oeuvre, sont donc présentées dans une dizaine de salles au musée Jacquemart-André. Et c’est un passionné de l’artiste, l’historien de l’art Jean-Loup Champion qui a construit l’exposition et qui est allé chercher tous les tableaux. Je suis allée le rencontrer et faire la visite avec lui.

Thomas Houseago, Almost Human, au musée d’art moderne de la ville de Paris jusqu’au 14 juillet, propose une quarantaine d’œuvres monumentales de Houseago réparties en quatre salles. L’artiste, né à Leeds en 1972 et qui a fait ses études à Londres, Bruxelles et à Amsterdam, vit désormais à Los Angeles où il a un grand atelier de plus de 100 mètres carrés. Là-bas, il crée ses sculptures et réalise des performances, ces deux pratiques étant liées. Il s’est fait connaître dans le milieu de l’art contemporain après plus d’une décennie de travail par la présentation de son Homme Pressé sur le grand canal à l’occasion de la Biennale de Venise de 2011. Des sculptures en plâtre, en acier, en bois. Une belle découverte!

Production et réalisation : Florence Dauly. Chroniques et débats : Marie Bigné et Boris Perraud.