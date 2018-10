Museum side : Sigmund Freud & Egon Schiele, Basquiat // 14.10.18

On est ravis ce soir de vous retrouver pour cette troisième saison de Museum side. Le principe reste le même : une fois par mois, le dimanche à 20h, on vous emmène parcourir la capitale pour dénicher pour vous les expositions du moment qui valent le coup d’œil. En première partie, on décrypte une grande expo parisienne en compagnie d’un des artistes ou du commissaire et en deuxième partie, on analyse tous ensemble une deuxième expo en débattant, en critiquant, en admirant mais surtout en vous expliquant son propos. Cette année, on accueille un homme dans l’équipe, Boris. Marie-Hélène, Charlotte et notre réalisateur Louis-Julien ont quitté le navire. On accueille à la place deux nouvelles têtes : Marie et Enora que vous retrouverez le mois prochain. Et bien sûr, je n’oublie pas Galadrielle qui va, comme l’année dernière, vous faire rêver avec ses chroniques, ses coups de cœur et ses coups de gueule.

Ce soir, pour la première, je vous propose de visiter l’exposition « Sigmund Freud. Du regard à l’écoute » qui vient d’ouvrir ses portes au musée d’art et d’histoire du judaïsme à Paris et qui est à voir jusqu’au 10 février. J’ai eu le plaisir de la découvrir en compagnie de Paul Salmona, le conservateur en chef et directeur du musée. En deuxième partie, focus sur les deux expositions du moment : « Egon Schiele » et « Jean-Michel Basquiat » à voir jusqu’au 14 janvier à la Fondation Louis Vuitton.

L’exposition du musée d’art et d’histoire du judaïsme, proposée à l’occasion des vingt ans du mahJ, est la première présentée en France sur Sigmund Freud (1856-1939). Par un ensemble de 200 pièces – peintures, dessins, gravures, ouvrages, objets et dispositifs scientifiques –, dont des œuvres majeures de Gustave Courbet (L’Origine du monde), Oskar Kokoschka, Mark Rothko ou Egon Schiele, elle jette un regard nouveau sur le cheminement intellectuel et scientifique de l’inventeur de la psychanalyse.

Pour sa nouvelle exposition de la rentrée, la Fondation Louis Vuitton a choisi de croiser le destin de deux artistes a priori très différents. Le premier, Egon Schiele, est né en 1890 à Tull Ann Der Donau en Autriche et mort à seulement 28 ans de la grippe espagnole en 1918. C’est un des éminents représentants avec Gustav Klimt de la Sécession Viennoise, un mouvement artistique de la fin du XIXe siècle apparenté à l’art nouveau et à l’art ornemental du Jugendstil. Il a réalisé énormément de dessins pendant sa courte carrière et on en voit quelques beaux spécimens à la fondation. Pour la première exposition de l’artiste depuis 25 ans à Paris, une centaine d’œuvres sont réunies dans le sous-sol du musée à l’occasion du centenaire de l’anniversaire de sa mort cette année. Jean-Michel Basquiat, lui, est né en 1960 à Brooklyn et mort également à 28 ans mais pas pour les mêmes raisons, il est mort d’une overdose un an après Andy Warhol. Il appartient lui au milieu underground new yorkais des années 70, il fréquente Warhol et va d’ailleurs peindre avec lui et il se fait connaître dans le métro avec ses premiers graffitis. Il a énormément produit, l’exposition réunit plus de 120 œuvres de grand format. Vous en reconnaîtrez peut-être certaines d’ailleurs aperçues dans la dernière exposition sur Basquiat au musée d’art moderne de la ville de Paris fin 2010.

Coups de cœur :

Galadrielle : Picasso. bleu et rose, jusqu’au 6 janvier 2019 au musée d’Orsay

Florence : Le Crac des chevaliers, chroniques d’un rêve de pierre à la Cité de l’architecture et du patrimoine jusqu’au 14 janvier 2019

Présentation et réalisation : Florence Dauly. Débats et chroniques : Marie Bigné-Hostiou, Galadrielle Lesage et Boris Perraud.