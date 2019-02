Museum side : Roux! & Japonismes, Objets, 1867-2018 // 03.02.19

Ce dimanche, nous partons en Asie avec l’expo « Japon – Japonismes. Objets inspirés 1867-2018 » présentée jusqu’au 3 mars au musée des arts décoratifs. En première partie, on parlera des roux et oui vous avez bien entendu. Je suis allée visiter l’exposition « Roux ! De Jean-Jacques Henner à Sonia Rykiel » qui vient d’ouvrir au musée Jean-Jacques Henner avec Xavier Fauche, scénariste de bande dessinée et auteur des livres « Roux et rousses » et « Rouquins, rouquines ». Elle est à voir jusqu’au 20 mai.

« Pourquoi tant de rousses ? », c’est la question qu’on peut se poser en regardant les tableaux de Jean-Jacques Henner. Une question qui a constitué le point de départ de la nouvelle exposition présentée dans le musée national qui porte son nom. Ouvert au public en 1924 grâce à la donation faite à l’Etat de la veuve du neveu du peintre, le musée national Jean-Jacques Henner présente toute l’oeuvre de ce peintre français né en 1829 et mort en 1905. En étudiant ses œuvres, on se rend compte que cette couleur rousse prend en effet une grande place. La Comtesse Kessler, Hérodiade, La Vérité, La Liseuse, toutes ces femmes portraiturées par le peintre sont rousses. Il avait même été qualifié de « peintre qui aimait les rousses » en clin d’œil au célèbre film de François Truffaut. L’exposition qui vient d’ouvrir ses portes au musée propose donc d’étudier les différents aspects de la rousseur à travers des peintures de contemporains d’Henner comme Carolus-Duran ou Edgard Maxence, une pochette de disque de David Bowie ou encore des créations de Sonia Rykiel. Ca promet ! Rencontre avec Xavier Fauche, conseiller scientifique sur l’exposition.

Dans le cadre de la saison culturelle France-Japon « Japonismes : les âmes en résonance », le musée des arts décoratifs rend hommage à ce pays en proposant jusqu’au 3 mars l’exposition « Japon-Japonismes. Objets inspirés 1867-2018 ». L’occasion pour le musée surtout de mettre en valeur son incroyable fonds d’art japonais ancien, d’ailleurs l’un des plus importants en France, mis en regard avec les créations occidentales japonistes. Plus de 1400 œuvres d’art présentées couvrant plusieurs médiums artistiques : objets d’art et de design, créations de mode, arts graphiques, photographies.

Florence : Mobile/Immobile, artistes et chercheurs explorent nos modes de vie, jusqu’au 29 avril aux Archives nationales de Paris.

