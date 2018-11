Museum side : Persona Grata & Géométrie Amérique Latine//11.11.18

Ce soir, pour la deuxième émission de la saison, on part en Amérique du sud du Mexique à la terre de feu. L’exposition qui a ouvert ses portes il y a un mois à la Fondation Cartier pour l’art contemporain propose d’explorer les créations d’uruguayens, brésiliens, boliviens ou encore argentins abstraites et, pour la plupart, géométriques. Pour la première partie de l’émission, je vous propose un voyage philosophique sur la notion d’hospitalité au musée national de l’histoire de l’immigration en compagnie d’Isabelle Renard, la chef du service des collections et des expositions.

Je vous propose de commencer l’émission avec un voyage au musée national de l’histoire de l’immigration, porte dorée, à Paris. Si vous n’avez jamais pénétré dans cette institution, c’est le moment de vous y rendre pour voir le parcours permanent bien sûr mais aussi pour visiter l’exposition temporaire « Persona Grata » présentée à la fois dans ce musée mais aussi au MAC/VAL, le musée d’art contemporain du Val-de-Marne. Une autre institution à visiter de toute urgence si vous n’y êtes pas encore allés. L’exposition interroge la notion d’hospitalité à l’aide des philosophes Fabienne Brugère et Guillaume Blanc auteurs du livre « La fin de l’hospitalité, l’Europe, terre d’asile ? ». Une notion à repenser en pleine crise migratoire européenne. Retour sur la genèse du projet avec Isabelle Renard, la chef des collections et des expositions du musée national de l’histoire de l’immigration, commissaire de très belles expositions comme « J’ai deux amours » en 2011 ou « Ciao Italia ! Un siècle d’immigration et de culture italiennes en France 1860-1960 » l’année dernière.

Pour la suite, on part en Amérique du sud se plonger dans les créations géométriques des héritiers des arts précolombiens. L’exposition « Géométries sud, du Mexique à la terre de feu » a ouvert ses portes il y a un mois à la Fondation Cartier pour l’art contemporain. Elle propose un panorama de créations modernes et contemporaines d’artistes originaires du Cuba, du Vénézuéla, du Brésil, du Paraguay et de l’Uruguay, de l’Argentine, de la Bolivie, du Chili, du Pérou, de l’Equateur et du Mexique. J’ai cité tous ses pays parce qu’ils sont tous représentés et on navigue de coutume en coutume, d’influences en traditions. 250 œuvres de plus de 70 artistes de l’antiquité et la période précolombienne aux créations contemporaines. Ce qui est intéressant, c’est qu’au niveau des matériaux, on touche un peu à tout : architecture, sculpture, peinture, vannerie, tissage en restant dans ces formes abstraites géométriques héritées aussi bien de l’art andin que des cultures autochtones encore bien présentes aujourd’hui. Trois commissaires : Hervé Chandès, Alexis Fabry et Marie Perennes. Ainsi que Leanne Sacramone pour l’hommage qui est rendu dans le hall d’entrée à l’artiste vénézuélienne Gego.

Chroniques

Enora : « Patate! » jusqu’au 6 janvier 2019 à la cité des sciences et de l’industrie et « Néandertal L’Expo » jusqu’au 7 janvier 2019 au musée de l’Homme

Coups de cœur

Boris : « Dave Heath, Dialogues with Solitudes » jusqu’au 23 décembre 2018 au BAL

Marie : « Zao Wou-Ki, l’espace est silence », jusqu’au 6 janvier 2019 au musée d’art moderne de la ville de Paris

