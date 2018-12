Museum side : Paula Rego & Michael Jackson // 06.01.19

Ce dimanche, pour bien commencer l’année 2019, l’enfance est à l’honneur dans Museum side. L’enfance des contes cruels de Paula Rego, à voir jusqu’au 14 janvier au musée de l’Orangerie et celle, toute aussi difficile, de Michael Jackson, exposition à voir jusqu’au 14 février au Grand Palais.

Paula Rego, artiste née en 1935 à Lisbonne, a quitté adolescente le Portugal et l’oppressante dictature de Salazar pour s’installer à Londres où elle vit depuis plus de cinquante ans. Elle a été formée à la Slade School of Arts en même temps que certains artistes (hommes quelle surprise!) que l’on connaît aujourd’hui un peu plus qu’elle : Bacon, Hockney ou encore Lucian Freud. Alors que l’artiste portugaise, aujourd’hui âgée de 83 ans, n’avait encore jamais été exposée dans un musée national en France, la directrice du musée de l’Orangerie Cécile Debray répare cette injustice. Jusqu’au 14 janvier, 70 peintures et dessins permettent de retracer l’évolution de son œuvre : depuis les grandes toiles acryliques sur papier de femmes-enfants animaux mises en regard avec des gravures de Daumier ou Goya aux grands cycles en pastel présentés avec les modèles poupées ou animaux provenant de son atelier. Je suis allée visiter l’exposition avec sa commissaire, Cécile Debray.

Michael Jackson. Une star immense décédée trop tôt, en 2009. Depuis sa mort, si ses albums se vendent toujours autant, étrangement aucune exposition n’avait encore vu le jour, en Europe en tous cas. Cet été, le King de la pop a été mis à l’honneur à la National Portrait Gallery à Londres. L’expo intitulée « Michael Jackson : On the wall » jeu de mots avec le nom de son cinquième album solo « Off the wall » qui est sorti en 1979 arrive cet hiver au Grand Palais jusqu’au 14 février. A peine trois mois pour la découvrir dans la capitale française avant que les œuvres ne s’envolent en Allemagne jusqu’en juillet. La tournée de l’expo finira en Finlande du 21 août au 26 janvier 2019.

