Museum side : Lignes de vies & Calder – Picasso // 23.06.19

C’est la dernière de Museum side ce dimanche. Après trois belles saisons, il est temps de fermer cette page culturelle. Mais pour la dernière, on vous a encore concocté un beau programme! On part dans le Val-de-Marne à Vitry-sur-Seine visiter l’exposition Lignes de vies – une exposition de légendes avec son commissaire Frank Lamy. En deuxième partie, on parlera du dialogue entre deux géants, Calder et Picasso, en ce moment au musée national Picasso.

Le Musée d’art contemporain du Val-de-Marne, le Mac/Val, questionne depuis son ouverture en 2005 les modalités et les instances de construction de l’identité. Sa nouvelle exposition Lignes de vie – une exposition de légendes, présentée jusqu’au 25 août, s’inscrit ainsi complètement dans ce cadre. 80 artistes internationaux expliquent, montrent dans leur pratique comment ils exposent leur biographie, la modifient, la font évoluer. Ils sont tous de générations différentes et pratiquent plusieurs médiums, aussi bien la photographie que la vidéo, en passant par la peinture, l’installation, la performance ou encore l’écriture. Petite plongée dans l’exposition aux côtés de son commissaire Frank Lamy.

Le musée national Picasso à Paris propose depuis le mois de février de faire dialoguer les œuvres de deux géants, Alexander Calder (1898-1976) et Pablo Picasso (1881-1973). L’un, inventeur des mobiles qui l’ont rendu célèbre, l’autre bricoleur en tout genre qui a aussi exploité le fil de fer. 120 sculptures, mobiles, peintures permettent d’étudier comment ces deux artistes ont traité la question du vide et défié le mouvement des masses. Calder-Picasso est à voir au musée Picasso jusqu’au 25 août.

Chronique

Boris : Les Rencontres de la photo à Arles, 50e anniversaire, du 1er juillet au 22 septembre

Coup de cœur :

Boris : Le Monde de Steve McCurry à voir jusqu’au 21 juillet à la Sucrière à Lyon

C’est la fin de Museum side. Merci à Frank Lamy, merci à Boris et Marie. Merci à tous ceux qui ont contribué à l’émission pendant trois ans : Galadrielle, Agathe, Marion, Marie-Hélène, Charlotte, Louis-Julien, Enora, Vincent. Ça a été trois belles années et on ne le redira jamais assez : allez voir des expos, discutez-en et profitez de la formidable offre culturelle de Paris. Ça vaut le coup. J’espère qu’on aura su vous donner envie de visiter des expos. Bisous à tous, a ciao bonsoir.

Présentation et réalisation : Florence Dauly. Chroniques et débat : Marie Bigné et Boris Perraud.