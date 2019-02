Museum side : le Talisman & Doisneau et la musique // 03.03.19

Ce dimanche, nous partons au musée d’Orsay visiter l’exposition Le Talisman de Paul Sérusier, une prophétie de la couleur en compagnie de sa commissaire, Claire Bernardi, conservatrice peinture du musée. En deuxième partie, on parlera de musique et de photo avec l’exposition Doisneau et la musique présentée actuellement à la Philharmonie de Paris.

La petite étude de plein-air réalisée en 1888 à Pont-Aven par Paul Sérusier, sous la direction de Gauguin, intitulée Le Talisman est vite devenue iconique pour le mouvement des Nabis. Quand il revient à Paris et la présente à ses compagnons de l’Académie Julian, ils décident de la prendre comme talisman de leur groupe qu’ils appellent Nabi soit prophète en hébreu. Ce paysage synthétique aux couleurs pures et aux formes simplifiées pose aussi les bases du synthétisme après l’impressionnisme : des formes en aplat sans perspective, la primauté de la couleur, des cernes noirs autour des formes. L’exposition Le Talisman de Paul Sérusier, une prophétie de la couleur présentée jusqu’au 2 juin au musée d’Orsay se propose de revenir sur cette oeuvre fondatrice de la collection permanente du musée, sur le contexte de sa création, sur la technique de Sérusier mais aussi sur le rapport de son travail avec le mouvement des Nabis. Elle s’intéresse aussi à son histoire matérielle, celle d’une petite huile sur bois, oeuvre inachevée de 27 sur 21 centimètres, dont Maurice Denis avait exagéré le caractère improvisé en parlant d’une boîte à cigare. Des analyses effectuées en 2018 par le centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF) apportent des informations détaillées sur la nature du support et les couleurs utilisées par l’artiste. Enfin, l’exposition évoque l’histoire de sa réception par les artistes de son époque mais aussi la postérité qui a été la sienne dans l’art du XXe siècle.

Habillée d’une bande-son originale conçue par Moriarty, l’exposition Doisneau et la musique propose, jusqu’au 28 avril, à la Philharmonie de Paris une joyeuse balade à travers un demi-siècle de musique dans Paris et ses banlieues à travers le regard humaniste de Robert Doisneau. L’exposition permet de découvrir une autre facette du photographe, plus inattendue : un homme tourné vers demain, soucieux d’immortaliser une nouvelle génération de musiciens dans les années 1980 comme les Rita Mitsouko ou les Négresses Vertes.

Production et réalisation : Florence Dauly. Chroniques et débats : Marie Bigné, Boris Perraud et Galadrielle Lesage.