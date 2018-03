Museum side : Guernica & Les Hollandais à Paris // 01.04.18

Ce soir, nous partons au musée Picasso pour l’ouverture de l’exposition « Guernica » organisée à l’occasion du 80e anniversaire de la création de la célèbre œuvre de Picasso conservée au musée Reina Sofia de Madrid. L’exposition est présentée à Paris jusqu’au 29 juillet. Nous reviendrons sur la genèse de l’oeuvre avec notre invitée la conservatrice Emilia Philippot. En deuxième partie, nous parlerons de l’exposition « Les Hollandais à Paris (1789-1914), Van Gogh, Van Dongen, Mondrian » présentée au Petit Palais jusqu’au 13 mai 2018.

Jusqu’au 13 mai 2018, le Petit Palais s’intéresse aux artistes hollandais et à leurs échanges artistiques, amicaux et esthétiques avec la France, et plus particulièrement Paris, de 1789 à 1914. Dans cette période, plus d’un millier d’artistes de ce pays ont été attirés par la capitale française pour son dynamisme culturel, ses différentes formations artistiques, ses marchands intéressants comme les Goupil ou encore pour le bouillonnement intellectuel au Bateau Lavoir à Montmartre ou à Montparnasse. L’exposition a choisi de mettre en parallèle le portrait d’artistes et l’histoire de l’art parisienne. Chaque salle est donc consacrée à une figure hollandaise en commençant par Gérard Van Spaendonck pour la fin du XVIIIe siècle, Ary Scheffer pour la période romantique, Johan Barthold Jongkind, Jacob Maris et Frederik Hendrik Kaemmerer pour l’école de Barbizon et l’impressionnisme au XIXe, Georges Hendrik Breitner et Van Gogh pour la fin du XIXe et enfin, Kees Van Dongen et Piet Mondrian pour le début du XXe siècle.

Chroniques :

Marie-Hélène : « La photographie française existe, je l’ai rencontrée… » jusqu’au 20 mai 2018 à la MEP, Maison Européenne de la Photographie

Charlotte : « La Mer » de Claude Debussy, à écouter le 3 avril à l’auditorium de Dijon, joué par l’orchestre national de France dirigé par Emmanuel Krivine

Coups de cœur :

Marie-Hélène : « Raoul Hausmann, un regard en mouvement » jusqu’au 20 mai 2018 au musée du Jeu de Paume

Florence : « Reste l’air et le monde… » jusqu’au 17 juin 2018 au FRAC Auvergne

Présentation : Florence Dauly. Chroniques : Marie-Hélène Gallay, Charlotte Landru-Chandès et Galadrielle Lesage. Réalisation : Louis-Julien Pannetier.