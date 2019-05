Museum side : Art en Europe & L’Orient des peintres // 26.05.19

Ce dimanche 26 mai, à l’occasion des élections européennes, je vous emmène à la Fondation Cartier pour l’art contemporain découvrir 21 artistes européens, pour certains exposés pour la première fois en France. Ils ont tous comme point commun de jouer avec les formes, l’hybridation. Thomas Delamarre, le commissaire de l’exposition Jeunes artistes en Europe. Les Métamorphoses à voir à la Fondation Cartier jusqu’au 16 juin 2019, nous raconte comment il est allé chercher, avec son équipe, aux quatre coins du vieux continent les artistes de demain. En deuxième partie, on part un peu plus loin, on change de continent pour s’intéresser à l’Orient réaliste ou fantasmé. L’exposition L’Orient des peintres : du rêve à la lumière est à voir jusqu’au 21 juillet au musée Marmottan-Monet.

Pendant un an, l’équipe de la fondation Cartier pour l’art contemporain est partie à la rencontre de jeunes artistes à travers le continent, au-delà des frontières politiques de l’Europe. Un ambitieux travail de recherche qui l’a menée dans 29 pays à la découverte de près de 200 artistes choisis parmi près d’un millier de créateurs repérés en amont. Sans idée préconçue, cette quête a abouti à une sélection volontairement resserrée de 21 artistes issus de 16 pays qui s’expriment aussi bien par le biais de la peinture et de la sculpture que du design, de la mode ou du film. Nés entre 1990 et 1994, ils ont grandi après la chute du mur de Berlin et témoignent de l’extraordinaire mobilité au sein de l’Europe puisque la plupart vivent ailleurs que dans leur pays d’origine. Pour la très grande majorité de ces artistes, il s’agit ici de leur première exposition dans une institution internationale. L’exposition trouve son titre dans les multiples métamorphoses qui traversent les créations de ces artistes. Des esthétiques qui dévoilent un intérêt pour l’hybridation, le collage et l’archéologie. On en parle avec Thomas Delamarre, le commissaire de l’exposition.

Jusqu’au 21 juillet, le musée Marmottan-Monet propose un focus sur l’Orient réaliste ou fantasmé. L’Orient des peintres, du rêve à la lumière montre une cinquantaine de véritables chefs d’oeuvre venus de partout, des Etats-Unis, de Madrid, Amsterdam, Munich ou, plus près, de Toulouse et du musée d’Orsay. Les lumières du désert se mélangent avec les silhouettes de jeunes Esmeralda. Un orient qui est devenu un objet de fascination pour les artistes du XIXe siècle. Ce n’est pas un hasard si l’expo a lieu dans l’hôtel de Paul Marmottan au sein de ses collections dédiées à Napoléon et à sa famille. C’est par les conquêtes napoléonniennes que les artistes du XIXe ont vent de cet Orient incroyable qu’ils fantasment. Certains iront et en ramèneront des esquisses mi-réalistes, mi-transposées dans certains décors comme Delacroix. D’autres monteront carrément de toute pièce des mises en scène à l’image de Charles Zacharie Landelle qui peint en réalité une femme normande. Mais que ce soit fantaisiste ou réaliste, on en prend plein les yeux du début à la fin.

Animation et réalisation : Florence Dauly. Chroniques et débats : Marie Bigné, Vincent Lemaire et Boris Perraud.