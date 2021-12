Murs mûrs de la ville – Jean-Patrick Fortin

Architecte, urbaniste et enseignant, Jean-Patrick Fortin a participé à la création d’UP8, qui est devenue l’école d’architecture de Paris-Belleville. Il y enseigne le projet de 1970 à 2010, et fonde en 2007 un diplôme de niveau postmaster dédié à la question du patrimoine moderne. En parallèle, il mène une activité qu’il qualifie d’architecte municipaliste, au service des communes de 60 000 habitants. Il construit notamment le carré Curial à Chambéry (1983), une salle de spectacle de 1 500 places, et des logements à Plaisir (1992), Sotteville-lès-Rouen (1983-1989) et Saint-Jean-de-Braye (1987-1995). De 2001 à 2008, à Montauban, il conçoit et coordonne la première ZAC multisite de la ville. Il prépare un livre sur son expérience d’architecte et urbaniste à Sarcelles, entre 2005 et 2019.