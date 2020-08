ils ont entre 9 et 11 ans, ils habitent Bobigny, et fréquentent le centre de loisir Mozart. ils vous lisent des poèmes, ils ont fait des interviews et vous ont choisi de la super musique. l’émission s’appelle « Mozart en force ». elle est animée par Farah, Mamadou, les deux Enzo, Adam et Lindsey, à la technique Clément et Noah. bonne écoute