Movember Cuts 2 // 26.11.19

Un Podcast chargé en grosses sorties récentes (Kojey Radical, Sampa the great, Woodie Smalls…), avec aussi deux hommages à des rappeurs français qui viennent de nous quitter, on pense à Nepal, et aussi à Tepa du groupe les Spécialistes. Un peu de groove aussi, avec Flamingosis, du rock avec le bon Mac DeMarco et une petite ambiance de Noël avant l’heure signée Jacob Collier!

NB: on vous conseille vivement de jeter une oreille sur le dernier album de DJ Low Cut, « Stoned Ride », et sur l’Ep « Exhale » de Airsouth sorti sur le tout récent label KOW TOW.

Tracklist:

Low Cut – Dark Carnival / Stoned Ride / The full moon

Count Bass D – CBD type beat / The way it was / Pretticize / Just know / See you on the map

Flamingosis – Pleasure palette / Finesse (hey baby)

Airsouth – An end / Why why why

Jacob Collier – Home is feat Voces8 / Overture

Neue Grafik – Foulden Road / Voodoo Rain feat Nubya Garcia

Mac DeMarco – Ode to Viceroy

Nepal – Necronomicon feat Bohemian Club

Les Spécialistes – On fout l’feu / Les patrons du style / Je sais d’où je viens

Kojey Radical – Cashmere Tears / Eleven

Sampa the Great – Final form

Woodie Smalls – Nuggets of wisdom / Work it thru / Champion Sound / Planet Shrooms