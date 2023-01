Mots de passe : l’urgence écologique et climatique // 03.02.2023

Mots de passe : l’urgence écologique et climatique.

L’urgence écologique et climatique est là, tous les discours le disent. Mais que dit le discours de l’urgence ? Car ce discours dure, depuis longtemps. Ça urge, mais ça n’en finit pas d’urger. On connaissait le passé qui ne passe pas. Avec l’urgence indéfiniment répétée, voici l’avenir qui n’advient pas.

L’urgence, un mot plus ambigu qu’il n’y paraît. Car le mot fait passer deux discours, tantôt complémentaires, tantôt concurrents : il sera bientôt trop tard. Mais aussi : il est encore temps.

En même temps qu’elle nous alerte, l’urgence nous rassure.

La fin est proche. Mais elle se dérobe comme l’horizon à mesure qu’on avance dans sa direction. Et nous filons droit dessus sans jamais l’atteindre, comme la flèche de Zénon, immobile à grands pas.

L’urgence : un mot qui passe sans cesse pour une menace qui ne cesse pas de ne pas passer.

L’urgence, un mot de passe ?

Discours politiques, discours militants, discours philosophiques, tout y passe.

On vous parle de la Grande Accélération et de l’Anthropocène, d’heuristique de la peur, avec Greta Thunberg et Hans Jonas, de collapsologie, de géo-ingénierie, de compte à rebours avec Jean Baudrillard, de régime d’historicité avec François Hartog. Et bien d’autres choses.

Invité : Christophe Bouton, philosophe. Le temps de l’urgence, Bord de l’eau ; L’Accélération de l’histoire, Seuil.

Les citations à méditer :

« Avons-nous encore le sens de l’échéance. Ou ne sommes-nous pas plutôt dans un compte à rebours, c’est-à-dire non pas la fin, mais l’exténuation de quelque chose, l’épuisement d’un processus qui ne s’achève pas pour autant, qui devient interminable » ? L’alternative, paradoxale, est alors vertigineuse : « ou nous n’atteindrons jamais la fin, ou nous sommes déjà au-delà. » Jean Baudrillard, Mots de passe, éd. Pauvert, 2000, p. 71.

« De toute manière, tu es perdu. – Je dois donc cesser ? – Non, si tu cesses, tu es perdu. » Maurice Blanchot, De Kafka à Kafka, Gallimard, Folio, 1981.

Références :

Hans Jonas, Le Principe responsabilité, 1979.